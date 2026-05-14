Sardegna primo caso di West Nile nell’Oristanese | allerta ASL

In Sardegna si è registrato il primo caso di West Nile nell’Oristanese, con l’ASL che ha diffuso un'allerta. La persona colpita presenta sintomi riconducibili alla forma neuro-invasiva del virus, mentre le autorità hanno fornito indicazioni su come prevenire il contagio, come evitare ristagni d’acqua in giardino e adottare comportamenti di protezione. Non sono state segnalate altre infezioni o decessi legati a questa infezione.

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? Punti chiave Come si riconoscono i sintomi della forma neuro-invasiva del virus?. Quali gesti quotidiani in giardino eliminano il rischio di contagio?. Perché l'80% dei contagiati non manifesta alcun sintomo evidente?. Chi sono le fasce di popolazione più esposte alle complicazioni gravi?.? In Breve L'80% dei contagi West Nile non presenta sintomi evidenti.. Meno dell'1% dei pazienti sviluppa forme neuro-invasive gravi.. Maria Valentina Marras e Grazia Cattina coordinano le misure ASL.. Eliminare ristagni d'acqua e usare repellenti previene le larve.. Il primo caso di West Nile in Sardegna è stato registrato nell’area dell’oristanese su una donna ultrasessantenne, confermando la circolazione del virus già in questo mese di maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, primo caso di West Nile nell’Oristanese: allerta ASL ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: West Nile, registrato il primo caso padovano del 2026: scatta la prevenzione Sardegna, nuovo focolaio di dermatite bovina a San Vito: allerta ASL? Domande chiave Come influirà il raggio di 50 km sugli allevamenti del Sarrabus? Perché il virus continua a colpire nonostante i precedenti focolai... Temi più discussi: West Nile, il virus si affaccia già in Sardegna: primo caso registrato su un’ultrasessantenne; Febbre del Nilo, primo caso del 2026 in Sardegna: donna ricoverata a Oristano; Primo caso di febbre del Nilo nel '26 in Sardegna, anziana già dimessa; La West Nile si riaffaccia in Sardegna: primo caso del 2026 nell’Oristanese, scatta l’allerta zanzare. Questo ci deve spingere fin d’ora ad adottare precauzioni per difenderci dalle punture di zanzara, ha commentato la direttrice del dipartimento di Sanità e prevenzione della Asl di Oristano. x.com Primo caso di febbre del Nilo nel '26 in Sardegna, anziana già dimessa(ANSA) - ORISTANO, 13 MAG - È stato registrato un caso di West Nile disease, la febbre del Nilo - il primo del 2026 in Sardegna - su una persona ultrasessantenne residente in provincia di Oristano, ch ... msn.com Oristano, primo caso di febbre del Nilo del 2026Paziente ultrasessantenne prima ricoverato e poi dimesso. Il virus è asintomatico nell'80% delle persone, ma negli anziani può avere gravi conseguenze ... rainews.it