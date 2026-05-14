Sardegna primo caso di West Nile nell’Oristanese | allerta ASL
In Sardegna si è registrato il primo caso di West Nile nell’Oristanese, con l’ASL che ha diffuso un'allerta. La persona colpita presenta sintomi riconducibili alla forma neuro-invasiva del virus, mentre le autorità hanno fornito indicazioni su come prevenire il contagio, come evitare ristagni d’acqua in giardino e adottare comportamenti di protezione. Non sono state segnalate altre infezioni o decessi legati a questa infezione.
? Punti chiave Come si riconoscono i sintomi della forma neuro-invasiva del virus?. Quali gesti quotidiani in giardino eliminano il rischio di contagio?. Perché l'80% dei contagiati non manifesta alcun sintomo evidente?. Chi sono le fasce di popolazione più esposte alle complicazioni gravi?.? In Breve L'80% dei contagi West Nile non presenta sintomi evidenti.. Meno dell'1% dei pazienti sviluppa forme neuro-invasive gravi.. Maria Valentina Marras e Grazia Cattina coordinano le misure ASL.. Eliminare ristagni d'acqua e usare repellenti previene le larve.. Il primo caso di West Nile in Sardegna è stato registrato nell’area dell’oristanese su una donna ultrasessantenne, confermando la circolazione del virus già in questo mese di maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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