Volkswagen prevede di ridurre i posti di lavoro di circa 50.000 a livello globale. Il CEO Oliver Blume ha confermato questa intenzione mentre annuncia una riorganizzazione dell'azienda, che si trova in difficoltà. Nel frattempo, il gruppo Stellantis ha superato Volkswagen nelle vendite e nella quota di mercato. La notizia dei tagli interessa tutte le sedi internazionali della casa automobilistica tedesca.

Tagli potenziali fino a 50mila occupati a livello mondiale nel gruppo Volkswagen. Il ceo Oliver Blume esce allo scoperto sulle reali intenzioni al fine di riorganizzare il colosso dell'auto tedesco in crisi. Viste le sue ultime e nervose dichiarazioni, il fatto di voler mandare a casa fino a 50mila persone, si può considerare una tra «le soluzioni più intelligenti rispetto alla chiusura di stabilimenti», come egli stesso ha affermato dopo che il consiglio di sorveglianza del gruppo ha respinto il piano lacrime e sangue che, secondo indiscrezioni e vista la situazione allarmante, prevedeva tra 100mila e 120mila tagli e quattro impianti da chiudere in Germania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - VW, "solo" 50mila tagli. Stellantis va al sorpasso

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