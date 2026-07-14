Auto balzo delle vendite Stellantis Volkswagen | 50mila posti a rischio

Le vendite di auto di Stellantis sono aumentate nei mesi recenti, portando una nota positiva nel settore. Nel frattempo, Volkswagen ha annunciato che circa 50.000 posti di lavoro sono a rischio a causa delle difficoltà economiche. La crisi dell’automotive in Europa, in particolare in Germania, continua a colpire il mercato, con Stellantis che si distingue per questa ripresa.

di Davide Nitrosi Nei mesi più bui della crisi dell’automotive in Europa, che vede come epicentro la Volkswagen in Germania, ecco che arriva dal gruppo italo-francese Stellantis un raggio di luce che riapre le speranze. Ieri l’azienda ha annunciato di avere consegnato 1,6 milioni di veicoli nel mondo nel secondo trimestre 2026: significa un aumento del 10% rispetto al 2025, un vero segnale di controtendenza. La crescita arriva principalmente dalle vendite in Nord America e in parte nell’Europa allargata. Volumi inferiori invece in Medio Oriente e Africa (si scontano i conflitti) e in Sud America, dove si paga la debolezza del mercato argentino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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