Auto i tagli di Stellantis | Niente riduzioni in Italia

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stellantis ha annunciato un taglio della capacità produttiva in Europa di circa 800.000 vetture, ma questa riduzione non interesserà l’Italia. La decisione è stata comunicata durante un incontro a Detroit, senza prevedere modifiche alla produzione nel paese. Nessuna variazione è stata indicata per gli impianti italiani, che continueranno a operare secondo le attuali capacità. La scelta riguarda esclusivamente le altre aree europee coinvolte dalla riduzione.

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di Marco Principini Il taglio della capacità produttiva in Europa, pari a circa 800mila vetture, che Stellantis ha annunciato a Detroit, non riguarderà l’Italia. Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, in un incontro con la stampa a Mirafiori, assicura che "non ci sono azioni previste, nulla che riguardi le fabbriche italiane". Stellantis conferma invece il piano di investimenti per l’Italia da 2 miliardi, "anzi lo rafforza" con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto e-car a Pomigliano. "L’Italia è uno dei Paesi principali in Europa, con una radice storica molto forte. Tutti i nostri stabilimenti avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Auto, i tagli di Stellantis : "Niente riduzioni in Italia"
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