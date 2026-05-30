Auto i tagli di Stellantis | Niente riduzioni in Italia

Stellantis ha annunciato un taglio della capacità produttiva in Europa di circa 800.000 vetture, ma questa riduzione non interesserà l’Italia. La decisione è stata comunicata durante un incontro a Detroit, senza prevedere modifiche alla produzione nel paese. Nessuna variazione è stata indicata per gli impianti italiani, che continueranno a operare secondo le attuali capacità. La scelta riguarda esclusivamente le altre aree europee coinvolte dalla riduzione.

di Marco Principini Il taglio della capacità produttiva in Europa, pari a circa 800mila vetture, che Stellantis ha annunciato a Detroit, non riguarderà l’Italia. Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, in un incontro con la stampa a Mirafiori, assicura che "non ci sono azioni previste, nulla che riguardi le fabbriche italiane". Stellantis conferma invece il piano di investimenti per l’Italia da 2 miliardi, "anzi lo rafforza" con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto e-car a Pomigliano. "L’Italia è uno dei Paesi principali in Europa, con una radice storica molto forte. Tutti i nostri stabilimenti avranno nuovi modelli, nuove piattaforme e nuovi sviluppi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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