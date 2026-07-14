Votazione sul centro per l’autismo La delibera a rischio legittimità

Notizia in breve

Durante la seduta del consiglio comunale del 27 maggio, è stata votata una mozione relativa al centro per l’autismo. Tuttavia, si è verificato un errore nella procedura di voto, che potrebbe invalidare la delibera approvata per la realizzazione del centro. La mancanza di un passaggio nella votazione ha sollevato dubbi sulla validità dell’intero procedimento. La questione è ora oggetto di approfondimenti legali.