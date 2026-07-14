Votazione sul centro per l’autismo La delibera a rischio legittimità

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seduta del consiglio comunale del 27 maggio, è stata votata una mozione relativa al centro per l’autismo. Tuttavia, si è verificato un errore nella procedura di voto, che potrebbe invalidare la delibera approvata per la realizzazione del centro. La mancanza di un passaggio nella votazione ha sollevato dubbi sulla validità dell’intero procedimento. La questione è ora oggetto di approfondimenti legali.

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Un passaggio mancato nella votazione di una mozione, durante la seduta del consiglio comunale del 27 maggio scorso, mette a rischio la legittimità della delibera sulla realizzazione del centro autismo. E’ la spada di Damocle appesa sul documento che avrebbe dovuto superare le divisioni nel centro destra, arrivato in aula con due diverse mozioni sullo stesso argomento, una firmata da Fratelli d’Italia e l’altra da Vince Civitanova. E’ il sindaco che, quella sera, indirizza il percorso dei due atti spiegando che sarebbe stato presentato un emendamento per accorpare le due proposte, assorbendole in una sola. Messo ai voti, viene approvato dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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