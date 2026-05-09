Il Centro Nazionale Autismo | Sarà un faro per la disabilità

È stato inaugurato il nuovo Centro Nazionale Autismo in una località del nord Italia. La struttura è stata realizzata su un’area di oltre 1.000 metri quadrati e si propone di offrire servizi dedicati alle persone con autismo. L’apertura della struttura è stata comunicata dalle autorità competenti e rappresenta un passo importante nel supporto alle disabilità. La struttura si trova in una zona facilmente accessibile e sarà gestita da enti pubblici e privati.

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Inaugurato Sospiro, il nuovo Centro Nazionale Autismo: un faro per la disabilità. La struttura, costruita su un’area di 1.600 metri quadrati, offrirà dieci posti letto e un modello innovativo per la cura. Un passo avanti verso l’ inclusione sociale. La cura verso le forme gravi di autismo si arricchisce di un nuovo tassello, parte di un progetto ampio e di larghe vedute, che vede il Cremonese grande protagonista a livello nazionale e internazionale. È un taglio del nastro che profuma di fiducia in scena ieri a Sospiro. Il Centro Nazionale Autismo, polo sanitario di nuovissima realizzazione, nasce per volere e nei pressi di Fondazione Sospiro. A illustrarne gli obiettivi il direttore del Dipartimento Disabili della Fondazione, tra gli ideatori del progetto, Serafino Corti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Centro Nazionale Autismo: "Sarà un faro per la disabilità" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Colleferro, l'ex Mattatoio rinasce e sarà un centro per l'autismo. Al via il bando per la gestioneIl Sindaco Sanna e gli assessori Stanzani e Zangrilli illustrano la trasformazione della struttura. Rieti al centro: il premio nazionale per l’inclusione dell’autismoIl riconoscimento nazionale per l’impegno sociale è stato assegnato a Nunzio Virgilio Paolucci, figura di riferimento per la realtà di Loco Motiva,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La persona al centro: inaugurato il Centro Nazionale Autismo di Fondazione Sospiro; Inaugurato il Centro Nazionale Autismo: Modello d'ispirazione per tanti; Centro Nazionale Autismo, da oggi è realtà. L'inaugurazione alla presenza delle autorità e del Ministro Locatelli. La persona al centro della cura, l'eccellenza sul nostro territorio; Sospiro, inaugurato il nuovo Centro Nazionale Autismo: un faro per la disabilità in Italia. Il Centro Nazionale Autismo: Sarà un faro per la disabilitàNasce a Cremona Sospiro, struttura da 1.600 metri quadrati con un modello innovativo di cura. Un polo sanitario di nuovissima generazione ispirato alle pratiche utilizzate al Krieger di Baltimora. ilgiorno.it Sospiro, inaugurato il nuovo Centro Nazionale Autismo: un faro per la disabilitàLa cura verso le forme gravi di autismo si arricchisce di un nuovo, importantissimo tassello, parte di un progetto ampio e di larghe vedute, che vede il territorio cremonese come grande protagonista a ... cremonaoggi.it A Sospiro per l’inaugurazione del Centro Nazionale Autismo della Fondazione Sospiro: primo polo nazionale per le psicopatologie autismo e nelle disabilità intellettive. Una realtà preziosa, accanto alle famiglie e alle persone più fragili. Inclusione significa ser x.com