Centro culturale islamico di Marsciano l' opposizione chiede al Comune di Verificare la legittimità delle azioni svolte

Durante il consiglio comunale di Marsciano, i rappresentanti dell'opposizione hanno presentato una richiesta ufficiale rivolta all'amministrazione comunale, chiedendo di verificare la legittimità delle attività svolte dal Centro culturale islamico presente nel territorio. La richiesta si basa su una contestazione riguardante le azioni del centro e mira a chiarire eventuali aspetti legali o amministrativi relativi alla sua operatività. La discussione si è svolta nel corso della seduta consiliare.

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Dibattito in consiglio comunale sulle attività del Centro culturale islamico di Marsciano. I consiglieri di opposizione Francesca Mele, Rosa Angela Eufemia Monni, Manuela Taglia, Roberto Lepanti, Andrea Pilati e Sabatino Ranieri hanno chiesto formalmente al Comune di verificare la "Legittimità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blitz antiterrorismo al centro culturale islamico, i riferimenti all’Isis e a GazaMonteroni d'Arbia (Siena), 13 marzo 2026 – Perquisiti dalla Dda di Firenze, in un'indagine antiterrorismo, il Centro culturale islamico di Monteroni... Intimidazione al centro culturale islamico, finta dinamite accanto alla futura sedeUn fatto davvero poco rassicurante sta ulteriormente complicando l'insediamento del centro culturale Al Wahda presso l'ex cinema di Rami di Ravarino. Argomenti più discussi: Polemica sul centro islamico: Suvilla attacca Una moschea; Comunali a Vigevano, voto in testacoda: candidati islamici della Lega mollati da partito e moschea; E' caccia all'uomo in tutta Italia; Moschea a Noventa Vicentina? Il Comune chiarisce: ‘Nessun progetto, nessuna pratica in corso’. Ragusa. Mons. La Placa, ha visitato il centro culturale islamico di VittoriaNel corso della visita pastorale alle comunità parrocchiali di San Francesco di Paola e di Santa Maria Maddalena di Vittoria il Vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha visitato il ... ilsycomoro.it