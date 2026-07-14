Nel 2026, i viaggiatori hanno diritti specifici in caso di voli cancellati, bagagli smarriti o soggiorni in hotel diversi da quelli prenotati. Se un volo viene cancellato, è possibile chiedere rimborsi o riprotezioni. Per bagagli smarriti, si può richiedere un risarcimento. In caso di hotel diverso, si ha diritto a soluzioni alternative o rimborsi. Ritardi infiniti su treni o altri mezzi di trasporto possono comportare compensazioni, secondo le normative vigenti.

Volo cancellato, ritardo infinito del treno, hotel diverso da quello prenotato, bagaglio smarrito. Qualunque sia l’imprevisto che rischia di rovinare le vacanze, qualcosa si può fare. I consumatori hanno dei diritti che spesso non conoscono. Ecco perché riapre anche per quest’estate lo Sportello del Turista di Confconsumatori, per dare assistenza gratuita a chi ha problemi con viaggi, trasporti e pacchetti vacanza. E la novità del 2026 è che, oltre ai canali storici (telefono e sportelli territoriali), per la prima volta si accede al servizio anche online. Così si può agire subito, anche se si è già in viaggio. E in più, dal 19 giugno, ci sono le novità legate alle modifiche al Codice del Consumo, che riguardano da vicino chi acquista pacchetti e polizze viaggio online. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Volo cancellato, bagaglio smarrito o hotel diverso: cosa fare e quali sono i diritti dei viaggiatori nel 2026

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