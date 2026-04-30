Volo cancellato e compagnia condanna a rimborsare i passeggeri | i consigli di Adiconsum Verona ai viaggiatori

Il 4 giugno 2023, cinque passeggeri programmavano un volo da Reykjavik a Milano Malpensa con la compagnia aerea Wizz Air. Tuttavia, il volo è stato cancellato e ai passeggeri è stata offerta come soluzione solo una nuova partenza due giorni più tardi. Di conseguenza, hanno dovuto acquistare nuovi biglietti per poter riprendere il viaggio. La compagnia ha successivamente condannato a rimborsare i passeggeri coinvolti.

Doveva essere un normale volo di rientro da Reykjavik a Milano Malpensa. Per cinque passeggeri, invece, la cancellazione del volo Wizz Air del 4 giugno 2023 si è trasformata in un percorso a ostacoli: volo annullato, proposta alternativa solo due giorni dopo, nuovo biglietto acquistato.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Volo cancellato perché manca il carburante? Ecco che cosa fare e quali sono i diritti dei passeggeriLa crisi del carburante dovuta al conflitto scoppiato in Medio Oriente rischia di fermare molti aerei, cosa che non mancherà di provocare disagi. Il commissario Ue ai Trasporti Tzitzikostas: “Volo cancellato per carenza di carburante? Nessun risarcimento”I passeggeri dei voli cancellati a causa della carenza di carburante non avranno diritto ad alcun risarcimento ma solo al rimborso del prezzo del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Volo cancellato, il ritorno diventa un'odissea: condannata la compagnia. Adiconsum: Riconosciuti 400 euro a passeggero; Volo cancellato. Wizz Air condannata; Un viaggio in Islanda da incubo: Wizz Air risarcirà tutte le spese. Volo cancellato se manca carburante, nessun risarcimento se l'aereo non parte ma rimborso o riprogrammazioneSe il volo viene cancellato per mancanza di carburante, legata alla guerra in Iran il passeggero non ha diritto al risarcimento. Cosa fare ... virgilio.it Volo appena cancellato in aeroporto? Ecco cosa fare e chi pagherà il risarcimentoLa stagione delle vacanze è appena iniziata e nei principali aeroporti italiani, come Fiumicino a Roma, Malpensa a Milano o Capodichino a Napoli, sempre più passeggeri scoprono solo in aeroporto che ... romatoday.it Adiconsum Verona. . Disagi in aeroporto per la mancanza di carburante: cosa possono fare i passeggeri Nel servizio di Telearena, l’avv. Silvia Caucchioli, consulente Adiconsum Verona, spiega quali sono i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazioni o - facebook.com facebook