Le truffe dei falsi finanzieri esplodono nel Comasco | quali sono e cosa fare per non cadere nella trappola

Negli ultimi giorni, nella provincia di Como, sono aumentate le segnalazioni di truffe da parte di persone che si spacciano per finanzieri. I truffatori chiamano le vittime e dichiarano di dover effettuare controlli o verifiche fiscali, chiedendo dati personali o denaro. Le autorità avvisano di non fornire informazioni o pagamenti senza verificare l’identità degli interlocutori. Si consiglia di diffidare di richieste sospette e di contattare direttamente le forze dell’ordine in caso di dubbi.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate in provincia di Como le segnalazioni di truffe e tentate truffe messe in atto da persone che si spacciano per appartenenti alla guardia di finanza. Le comunicazioni sono arrivate sia al numero di pubblica utilità 117 sia direttamente alle caserme del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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