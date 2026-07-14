Volley VNL Finals femminili | Italia-Olanda il 22 luglio | il programma completo

Le nazionali femminili di volley si sfideranno il 22 luglio alle ore 10, in una partita valida per le finali della Volleyball Nations League. La gara tra Italia e Olanda sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV. Le azzurre, vincitrici delle ultime due edizioni del torneo, affrontano l’avversaria in una delle fasi decisive della competizione. La partita si svolgerà in una data e orario specifici, con le due squadre pronte a contendersi il titolo.

Le azzurre di Julio Velasco, detentrici delle ultime due Volleyball Nations League, affronteranno l’Olanda mercoledì 22 luglio alle ore 10 italiane. Diretta su DAZN e VBTV. Sarà l’Italia ad aprire il programma delle Finals femminili della Volleyball Nations League 2026, in programma a Macao dal 22 al 26 luglio. Le azzurre di Julio Velasco, detentrici delle ultime due edizioni della VNL e testa di serie numero due del tabellone, affronteranno l’Olanda mercoledì 22 luglio alle ore 10 italiane al Macao East Asian Games Dome. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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VNL Femminile 2026: Velasco dopo Italia-Canada 3-2

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