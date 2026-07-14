Volley l’Italia piega la Slovenia e vede le semifinali agli Europei U18

L’Italia ha battuto la Slovenia con un punteggio di 3-1 nel torneo europeo under 18 a Porto San Giorgio. I set sono terminati 28-30, 25-19, 25-23 e 25-20. La vittoria rappresenta un passo importante verso le semifinali, disputando la sesta giornata della Pool I degli Europei U18 2026 di volley maschile. La gara si è svolta nel contesto del torneo continentale di categoria.

L’Italia supera la Slovenia per 3-1 (28-30, 25-19, 25-23, 25-20) a Porto San Giorgio nel match valido per la sesta e penultima giornata della Pool I degli Europei U18 2026 di volley maschile, facendo un passo probabilmente decisivo verso le semifinali. Per passare al penultimo atto senza guardare al risultato di Slovenia-Finlandia, infatti, domani gli azzurrini dovranno battere la Turchia, penultima in classifica. Primo posto alla Polonia, nella Pool II, invece, passano il turno Bulgaria e Francia (piazzamenti da definire). Top scorer l’azzurrino Diego Bussolari, con 20 punti, mentre lo sloveno Slatinsek si ferma a 19. Nel primo set l’Italia allunga sul 5-2 e poi sull’8-4, ma la Slovenia rientra sul 9-9 e poi passa a condurre, portandosi a +3 sul 10-13 e poi a +4 sull’11-15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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