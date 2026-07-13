L’Italia ha vinto 3-0 contro l’Islanda agli Europei U18 di volley maschile, con set chiusi in 25-14, 25-11 e 25-12. La squadra si è piazzata terza nella Pool I con quattro vittorie e 11 punti, dietro a Polonia e Slovenia. La sfida successiva contro la Slovenia determinerà l’accesso alle semifinali.

L’Italia ha travolto l’Islanda con un perentorio 3-0 (25-14; 25-11; 25-12) agli Europei Under 18 di volley maschile, confermandosi al terzo posto nella classifica della Pool I con 4 vittorie (11 punti), alle spalle dell’imbattuta Polonia (5 successi, 15 punti) e della Slovenia (4 affermazioni, 12 punti). Gli azzurri hanno rispettato il pronostico della vigilia contro la formazione meno quotata del torneo e torneranno in campo martedì 14 luglio per affrontare la Slovenia in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la qualificazione alle semifinali (passeranno il turno solo le prime due classificate). I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno avuto vita facile di fronte al pubblico del PalaSavelli di Porto San Giorgio (in provincia di Fermo), chiudendo i conti in 70 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, l’Italia sbriga la pratica Islanda agli Europei U18: decisiva la sfida con la Slovenia per le semifinali

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