Voli scatta l’allarme per carenza carburante | richiesta di razionamenti jet fuel in alcuni aeroporti italiani

Un fornitore di carburante per aerei ha segnalato una carenza di scorte di jet fuel negli aeroporti italiani. Di conseguenza, alcuni aeroporti europei stanno adottando razionamenti di carburante per i voli in partenza. La situazione riguarda specificamente il carburante destinato ai voli commerciali e si verifica in un contesto di ridotte disponibilità da parte di uno dei principali fornitori nel settore.

Carburante razionato per alcuni voli europei: uno dei più importanti fornitori per aerei negli aeroporti italiani, Air Bp, ha segnalato mancanza di scorte. Il problema sarebbe di carattere logistico per il mancato arrivo di una nave cisterna. Chiesto il razionamento, ma per ora gli scali si sono affidati ad altri operatori, voli restano regolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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