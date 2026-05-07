La Commissione europea ha chiarito che in caso di cancellazioni di voli dovute a una temporanea carenza di carburante per aerei, i passeggeri non avranno diritto a un risarcimento. Inoltre, è stato stabilito che non è consentito aumentare retroattivamente i prezzi dei biglietti in tali situazioni. Le norme cercano di definire i limiti di responsabilità e le modalità di gestione in casi di emergenza legati alla disponibilità di jet fuel.

La carenza temporanea di carburante negli aeroporti potrebbe diventare una “ circostanza straordinaria ” tale da esentare le compagnie aeree dal pagamento del risarcimento – una compensazione economica ai passeggeri ulteriore rispetto al rimborso, che invece spetta in ogni caso – in caso di cancellazione del volo. È quanto prevede una bozza di linee guida della Commissione europea, anticipata dal Corriere della Sera, mirate a fronteggiare le possibili conseguenze della crisi geopolitica in Medio Oriente e delle interruzioni nelle forniture di jet fuel dal Golfo Persico. In presenza di una carenza locale di carburante le compagnie sarebbero comunque tenute al rimborso del biglietto, ma non al pagamento della compensazione prevista dal regolamento europeo sui diritti dei passeggeri, che varia da 250 a 600 euro a seconda della tratta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Ue sui voli: “In caso di cancellazione per carenza di jet fuel niente risarcimento ai passeggeri. Vietato aumentare retroattivamente i prezzi”

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