Crisi petrolio e navi bloccate scatta richiesta di razionamenti di jet fuel per gli aerei ma i voli restano regolari

A causa della crisi del petrolio e del blocco delle navi, uno dei principali fornitori di carburante per aerei in Italia ha richiesto un razionamento di jet fuel a causa di scorte insufficienti. Tuttavia, i voli sono rimasti regolari grazie all’utilizzo di altri operatori. La mancanza di una nave cisterna ha causato la riduzione temporanea delle scorte, ma non ha provocato interruzioni nei collegamenti aerei. La situazione potrebbe evolversi a seconda dell’approvvigionamento e delle consegne future.

Uno dei più importanti fornitori di carburante per aerei negli aeroporti italiani, Air Bp, ha segnalato mancanza di scorte per il mancato arrivo di una nave cisterna chiedendo un razionamento ma per ora gli scali si sono affidati ad altri operatori in attesa che la situazione possa risolversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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