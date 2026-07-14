Violenza in un bar del centro Titolare aggredita | due arresti
Nella notte tra sabato e domenica, due uomini tunisini senza fissa dimora tra i 25 e i 30 anni sono stati arrestati a Sansepolcro. Sono accusati di aver aggredito il titolare di un bar del centro, episodio legato a comportamenti considerati violenti e provocatori. I due soggetti sono stati fermati dalle forze dell'ordine dopo aver messo in atto comportamenti spavaldi e problematici da tempo nella zona.
SANSEPOLCRO La maranza ha colpito anche a Sansepolcro, perché a questo deviante fenomeno del momento sono riconducibili i gravi fatti che nella nottata fra sabato e domenica hanno portato all’arresto di due tunisini in età fra i 25 e i 30 anni, senza fissa dimora e che da tempo stavano creando problemi con il loro spavaldo comportamento. Fino a ferire, nella circostanza, una nota esercente e a ribellarsi ai carabinieri, che sono stati costretti a trasferirli subito in carcere ad Arezzo. All’interno di un elegante bar del corso cittadino l’ultimo intollerabile episodio: tutto è nato intorno alla mezzanotte dal gol che ha permesso alla Norvegia di passare in vantaggio sull’Inghilterra nella sfida diretta dei mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Borseggiatrici, ristoratrice picchiata perché sventa lo scippo: «Veniamo aggrediti ogni giorno»
Notizie e thread social correlati
Titolare di un bar di Torino denunciato per violenza sessuale da un'ex lavoratrice in nero, chiesta condanna a due anni e mezzoUn uomo di 75 anni, proprietario di un bar nel centro di Torino, è stato denunciato per violenza sessuale da un’ex dipendente che lavorava in nero.
Fingono di essere ubriachi e rubano a raffica ai tavoli dei bar: due arresti in centro storicoDurante la serata di martedì nel centro storico di Rimini, la Polizia locale ha arrestato due giovani, di 19 e 17 anni, con l’accusa di aver compiuto...
Temi più discussi: Violenza in un bar del centro. Titolare aggredita: due arresti; Tentato omicidio: accoltellato fuori dal bar Croazia al culmine di una lite, è gravissimo; Alcol ai minorenni, carenze igienico sanitarie e violazioni nella sicurezza: chiuso per 10 giorni un bar del centro di Chieti; Il progetto per rendere club e locali notturni luoghi contro la violenza di genere.
Tentato omicidio: accoltellato fuori dal bar Croazia al culmine di una lite, è gravissimo: Arrestato l’aggressore. Un altro episodio di violenza a Lugo, dopo la furiosa rissa in pieno centro storico di dieci giorni fa dlvr.it/TTMPXV ? ? x.com
Mantova, bar chiuso dopo le risse in piazza Broletto A Mantova il questore Guglielmo Toscano ha disposto la chiusura per 15 giorni del bar Lasagna, in piazza Broletto, dopo gli ultimi episodi di violenza nel centro storico. Il provvedimento arriva dopo una nuo facebook
Violenza in un bar del centro. Titolare aggredita: due arrestiSANSEPOLCRO La maranza ha colpito anche a Sansepolcro, perché a questo deviante fenomeno del momento sono riconducibili i gravi fatti ... lanazione.it
Episodi violenti in centro, il questore di Rieti sospende la licenza a un barRIETI - Il Questore di Rieti ha sospeso la licenza di un bar sito nel centro storico reatino, nei pressi del Ponte Romano, per la durata di 15 giorni, a seguito della segnalazione effettuata ... ilmessaggero.it