Nella notte tra sabato e domenica, due uomini tunisini senza fissa dimora tra i 25 e i 30 anni sono stati arrestati a Sansepolcro. Sono accusati di aver aggredito il titolare di un bar del centro, episodio legato a comportamenti considerati violenti e provocatori. I due soggetti sono stati fermati dalle forze dell'ordine dopo aver messo in atto comportamenti spavaldi e problematici da tempo nella zona.

SANSEPOLCRO La maranza ha colpito anche a Sansepolcro, perché a questo deviante fenomeno del momento sono riconducibili i gravi fatti che nella nottata fra sabato e domenica hanno portato all’arresto di due tunisini in età fra i 25 e i 30 anni, senza fissa dimora e che da tempo stavano creando problemi con il loro spavaldo comportamento. Fino a ferire, nella circostanza, una nota esercente e a ribellarsi ai carabinieri, che sono stati costretti a trasferirli subito in carcere ad Arezzo. All’interno di un elegante bar del corso cittadino l’ultimo intollerabile episodio: tutto è nato intorno alla mezzanotte dal gol che ha permesso alla Norvegia di passare in vantaggio sull’Inghilterra nella sfida diretta dei mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza in un bar del centro. Titolare aggredita: due arresti

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Borseggiatrici, ristoratrice picchiata perché sventa lo scippo: «Veniamo aggrediti ogni giorno»

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