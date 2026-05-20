Fingono di essere ubriachi e rubano a raffica ai tavoli dei bar | due arresti in centro storico
Durante la serata di martedì nel centro storico di Rimini, la Polizia locale ha arrestato due giovani, di 19 e 17 anni, con l’accusa di aver compiuto una serie di furti in tre diversi bar. I due sono stati fermati mentre fingevano di essere ubriachi e cercavano di allontanarsi con oggetti rubati. L’intervento è avvenuto in modo rapido, e gli agenti hanno recuperato la refurtiva. I giovani sono stati portati in commissariato e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Blitz lampo della Polizia locale di Rimini nel cuore del centro storico: nella serata di martedì (19 maggio) due giovani (classe 2004 e 2006) sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato continuato in concorso dopo una serie di colpi messi a segno in rapida successione in tre diversi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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