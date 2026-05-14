Titolare di un bar di Torino denunciato per violenza sessuale da un' ex lavoratrice in nero chiesta condanna a due anni e mezzo

Da torinotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 75 anni, proprietario di un bar nel centro di Torino, è stato denunciato per violenza sessuale da un’ex dipendente che lavorava in nero. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna a due anni e mezzo di reclusione durante il processo che si è svolto in tribunale. La vicenda riguarda un'accusa di comportamento illecito rivolta al titolare dell’attività, che nega le accuse.

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Il pm Antonella Barbera della procura di Torino ha chiesto una condanna a due anni e mezzo di reclusione per un barista italiano di 75 anni, titolare di un esercizio nel capoluogo piemontese e accusato di violenza sessuale ai danni di una ex dipendente. L'udienza si è tenuta lunedì 11 maggio 2026.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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