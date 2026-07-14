Un'aggressione si è verificata all’ospedale di Varese, dove una donna ha colpito con un pugno al volto un’operatrice del 118 nel reparto di pronto soccorso. La soccorritrice si trovava in attesa di una visita psichiatrica. La donna coinvolta è stata arrestata e posta in manette. L’episodio si aggiunge ad altri episodi di violenza contro il personale sanitario nella stessa struttura.

Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario all’ ospedale di Circolo di Varese. Una donna ha colpito con un pugno al volto una soccorritrice del 118 mentre si trovava al Pronto soccorso in attesa di una visita psichiatrica. Per lei sono scattate le manette. È il secondo episodio di violenza registrato nell’arco di una sola settimana nella struttura ospedaliera. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2. La donna, affetta da problemi psichici, era stata trasportata al Circolo da un’ambulanza di un ente convenzionato con Areu dopo aver dato in escandescenze nel comune in cui risiede, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza in ospedale . Picchia l’operatrice del 118. Paziente finisce in manette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paziente tenta di strangolare operatrice dell’ospedale CardarelliDurante un turno nel reparto di Radiologia, un paziente in forte agitazione ha cercato di strangolare un’operatrice socio-sanitaria.

Sorpreso a rubare in un negozio: giovane ladro finisce in manette, poi dà in escandescenze in caserma e finisce in ospedaleUn uomo di 32 anni è stato arrestato a Castelraimondo mentre tentava di rubare in diversi negozi senza passare dalla cassa.

Argomenti più discussi: Violenza in ospedale . Picchia l’operatrice del 118. Paziente finisce in manette; Roma, follia in centro e al pronto soccorso: picchia un autista Ncc poi aggredisce guardia giurata; Picchia una soccorritrice: donna arrestata all'ospedale di Circolo; Picchiata dal fidanzato al culmine di una lite: 23enne in ospedale, si indaga.