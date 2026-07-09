Paziente tenta di strangolare operatrice dell’ospedale Cardarelli
Durante un turno nel reparto di Radiologia, un paziente in forte agitazione ha cercato di strangolare un’operatrice socio-sanitaria. La donna è riuscita a sottrarsi e a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine. La scena si è svolta in pochi minuti, senza ulteriori feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.
Tempo di lettura: 2 minuti Una operatrice socio-sanitaria, mentre svolgeva il proprio turno di servizio nel reparto di Radiologia, all’ospedale Cardarelli di Napoli, è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione che ha provato a strangolarla. E’ quanto si legge in una nota del segretario della Sanità Pubblica per la Fp Cgil Campania, Antimo Morlando, che sottolinea: “Non è più tollerabile che il personale sanitario debba rischiare la propria vita nello svolgimento del proprio dovere. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alla collega aggredita”. Shock . L’operatrice, si legge nella nota del sindacato, “ stava... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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