Paziente tenta di strangolare operatrice dell’ospedale Cardarelli

Notizia in breve

Durante un turno nel reparto di Radiologia, un paziente in forte agitazione ha cercato di strangolare un’operatrice socio-sanitaria. La donna è riuscita a sottrarsi e a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine. La scena si è svolta in pochi minuti, senza ulteriori feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.