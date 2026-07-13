Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Castelraimondo mentre tentava di rubare in diversi negozi senza passare dalla cassa. È stato sorpreso e fermato dai carabinieri nel pomeriggio di sabato. Dopo l’arresto, ha mostrato comportamenti aggressivi in caserma e, successivamente, è stato portato in ospedale.

Castelraimondo, 13 luglio 2026 – Fa shopping in diversi negozi senza passare dalla cassa: arrestato un 32enne di Camerino. È successo nel pomeriggio di sabato a Castelraimondo, dove il giovane è stato colto sul fatto e bloccato dai carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, il giovane camerte (italiano, già conosciuto dalle forze dell’ordine anche per altri episodi analoghi) sarebbe arrivato in auto da Camerino a Castelraimondo, e qui sarebbe entrato in diverse attività commerciali, trafugando merce varia. Nel bottino ci sarebbero stati gioielli, collane, bigiotteria e profumi per un valore di qualche centinaio di euro.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso a rubare in un negozio: giovane ladro finisce in manette, poi dà in escandescenze in caserma e finisce in ospedale

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GIOVANE LADRA SORPRESA A RUBARE IN UN NEGOZIO SPRUZZA SPRAY URTICANTE ALLA COMMESSA: PAURA A PARMA

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