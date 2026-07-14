L’associazione PARI, creata poco più di un anno e mezzo fa da un gruppo di grandi imprese tra cui Atm, AstraZeneca, Capgemini, Fastweb e Hera, ha aggiornato le sue linee guida. Il nuovo focus si concentra sulla violenza di genere nel mondo digitale ed economico. Attualmente conta più di 55 aziende aderenti, che lavorano per contrastare questa problematica.

Nata poco più di un anno e mezzo fa da un gruppo di grandi imprese tra cui Atm, AstraZeneca, Capgemini, Fastweb ed Hera, l’associazione PARI. Insieme contro la violenza di genere conta oggi oltre 55 aziende aderenti. PARI. ha aggiornato le linee guida su prevenzione, tutela delle vittime e recupero degli autori di violenza nei contesti aziendali. Le linee guida sono nate dal tavolo policy, il gruppo di lavoro che riunisce le aziende associate. Il tavolo ha definito un kit documentale che comprende un documento di valutazione dei rischi e policy aziendali volte, tra l’altro, a promuovere la cultura dello speak up, con un focus specifico su violenza digitale ed economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Violenza di genere in azienda, PARI. aggiorna le linee guida: focus su quella digitale ed economica

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