L’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato le linee guida sui rischi legati alle ondate di calore. In passato, temperature elevate e periodi di caldo intenso erano rari e considerati eventi eccezionali. Ora, invece, si riconosce che tali condizioni climatiche si verificano più frequentemente e durano più a lungo. Le nuove indicazioni puntano a migliorare la gestione dei rischi per la salute durante i periodi di caldo estremo.

C ’è stato un tempo in cui le ondate di calore, temperature fuori dalla media e la sensazione di vivere un’estate più dura del solito, erano considerate eventi eccezionali. Oggi, purtroppo, quello scenario appare lontano. Il caldo estremo non è più una parentesi, ma sta diventando una presenza costante, capace di influenzare la salute, l’organizzazione delle città, il lavoro e la vita quotidiana di milioni di persone. È questo il messaggio che l’Oms ha voluto rilanciare: le temperature sempre più elevate rappresentano ormai una vera emergenza sanitaria che riguarda direttamente il benessere delle persone. Caldo record a maggio nel Regno Unito, Londra registra 33,5 gradi X Ondate di calore, quando il caldo diventa un rischio per il corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’Oms aggiorna le linee guida

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CDC updates Hantavirus guidelines

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