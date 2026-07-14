Viminale | contrasto al crimine organizzato transnazionale
Le forze di polizia di diversi paesi dell’Unione Europea si sono riunite in un vertice al Viminale per coordinare le azioni contro le organizzazioni criminali transnazionali. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le diverse forze di polizia e migliorare gli strumenti di contrasto a livello internazionale. Non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sui risultati raggiunti durante l’incontro.
La lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale. Al Viminale si è tenuto un vertice tra le polizie nazionali dell’Unione Europea per coordinare il contrasto alle organizzazioni transnazionali. Servizio di Luigi Ferraiuolo RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Viminale: contrasto al crimine organizzato transnazionale
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