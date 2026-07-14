Viminale | contrasto al crimine organizzato transnazionale

Notizia in breve

Le forze di polizia di diversi paesi dell’Unione Europea si sono riunite in un vertice al Viminale per coordinare le azioni contro le organizzazioni criminali transnazionali. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le diverse forze di polizia e migliorare gli strumenti di contrasto a livello internazionale. Non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sui risultati raggiunti durante l’incontro.