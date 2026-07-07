Furto di Fentanyl all’Ospedale Israelitico nessun segnale di coinvolgimento del crimine organizzato per il Ros
All’Ospedale Israelitico è stato rubato un carico di 80 fiale di Fentanyl nei giorni scorsi. Il comandante del Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri è stato ascoltato in Commissione Antimafia, senza che si evidenzi nessun coinvolgimento di organizzazioni criminali. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati trovati collegamenti con il crimine organizzato.
Vincenzo Molinese, Comandante del Raggruppamento operativo speciale ( Ros ) dell’Arma dei carabinieri è stato ascoltato in Commissione Antimafia in relazione in relazione all’episodio del furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto nei giorni scorsi all’Ospedale Israelitico. “ Non si registrano allo stato segnali di coinvolgimento della criminalità organizzata “, ha detto l’ufficiale, secondo il quale Il fenomeno della diffusione del Fentanyl “va monitorato” e il recente furto “è un segnale” che “comincia la volontà ad approvvigionarsi”. Patto per il Nord: “I ladri della sostanza potrebbero volere strage”. “Come sostengono gli esperti, l’ effetto del Fentanyl cento volte superiore a quello dell’eroina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Fentanyl: furto di 80 fiale all'ospedale Israelitico di Roma - Unomattina 06/07/2026
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