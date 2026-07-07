Furto di Fentanyl all’Ospedale Israelitico nessun segnale di coinvolgimento del crimine organizzato per il Ros

Notizia in breve

All’Ospedale Israelitico è stato rubato un carico di 80 fiale di Fentanyl nei giorni scorsi. Il comandante del Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri è stato ascoltato in Commissione Antimafia, senza che si evidenzi nessun coinvolgimento di organizzazioni criminali. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati trovati collegamenti con il crimine organizzato.