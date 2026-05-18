Migranti rete criminale transnazionale operava sui ‘Decreti Flussi’ | 12 arresti
Dodici persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione che ha smantellato una rete criminale transnazionale coinvolta nella tratta di migranti. L’indagine ha accertato che l’organizzazione operava sfruttando i cosiddetti ‘Decreti Flussi’ per facilitare l’ingresso illegale di migranti nel paese. Le accuse riguardano associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone, all’intermediazione illecita e ad altri reati connessi. L’attività investigativa ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato al sequestro di documenti e denaro ritenuti collegati all’organizzazione.
Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
FBI & ICE Raid Massage Parlors — 50 Arrested, Massive Illegal Assets Seized
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