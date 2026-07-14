Una delegazione di Abbiategrasso ha preso parte lo scorso fine settimana alle celebrazioni per il 175° anniversario della fondazione della Freiwillige Feuerwehr di Ellwangen, i Vigili del Fuoco Volontari della città tedesca gemellata. L’evento ha coinvolto rappresentanti di entrambe le comunità in un incontro ufficiale. La partecipazione si inserisce nelle attività di scambio tra le due realtà, che condividono un rapporto di gemellaggio.

Una delegazione di Abbiategrasso ha partecipato lo scorso weekend alle celebrazioni per il 175° anniversario della fondazione della Freiwillige Feuerwehr Ellwangen, i Vigili del Fuoco Volontari della città tedesca gemellata. I festeggiamenti, che si sono svolti dal 10 al 12 luglio, sono coincisi con il raduno dei Vigili del Fuoco del circondario, il Kreisfeuerwehrtag. A rappresentare ufficialmente il Comune di Abbiategrasso è intervenuto l’assessore Valter Bertani, da tempo promotore di questo interscambio culturale e istituzionale. Al suo fianco una delegazione dei Vigili del fuoco volontari di Abbiategrasso, che ha preso parte allo scambio con lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue il rapporto tra le due comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigili del fuoco in festa. Delegazione a Ellwangen in nome del gemellaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Udine: via Popone riceve un nuovo nome in onore dei Vigili del FuocoIl 6 giugno si terrà una cerimonia per intitolare via Popone ai Vigili del Fuoco a Udine.

Leggi anche: Tricolore da 2000 mq sul Colosseo, i Vigili del Fuoco lo dispiegano per la Festa del 2 giugno

Temi più discussi: Al via nel Lazio Giovani in azione: in campo con i Vigili del fuoco; Incendi, Vigili del fuoco al lavoro dal Piemonte al Sud: Bruciati +15% ettari rispetto a scorso anno; Vigili del fuoco a Fiumicino, allarme sicurezza: a Ostia i soccorsi possono arrivare dopo 30 minuti; Incendio in un capannone della Bartolini di Milano: Vigili del fuoco al lavoro, fumo visibile da diversi chilometri.

Incendio a Toblino, 30 vigili del fuoco in azione, fiamme sotto controllo. Le fiamme hanno avuto origine in un vigneto e si sono poi propagate verso monte, arrivando a lambire l'area del bosco x.com

Vigili del fuoco in festa. Delegazione a Ellwangen in nome del gemellaggioUna delegazione di Abbiategrasso ha partecipato lo scorso weekend alle celebrazioni per il 175° anniversario della fondazione della Freiwillige Feuerwehr Ellwangen, i Vigili del Fuoco Volontari della ... ilgiorno.it

Incendi, Vigili del fuoco al lavoro dal Piemonte al Sud: Bruciati +15% ettari rispetto a scorso annoLorenzo Elia,vicario del direttore centrale per l'Emergenza: ''Attenzione ai comportamenti da tenere ed evitare' ... adnkronos.com