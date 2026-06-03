Udine | via Popone riceve un nuovo nome in onore dei Vigili del Fuoco

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 6 giugno si terrà una cerimonia per intitolare via Popone ai Vigili del Fuoco a Udine. La strada riceverà un nuovo nome in loro onore. La decisione è stata approvata dall'amministrazione comunale e l’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei vigili del fuoco. La modifica avviene per commemorare il ruolo dei pompieri e il loro contributo alla comunità. La cerimonia si svolgerà con una semplice commemorazione pubblica.

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Chi parteciperà ufficialmente alla cerimonia del 6 giugno?. Come cambierà la percezione del quartiere dopo questa intitolazione?. Quale ruolo avrà la Protezione Civile durante l'evento?. Perché è stato scelto proprio il piazzale di via Popone?.? In Breve Cerimonia prevista sabato 6 giugno alle ore 16 presso via Popone.. Partecipano il vicesindaco Alessandro Venanzi e gli assessori Facchini e Zini.. Evento inserito nel contesto del 29° Raduno dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.. L'intitolazione valorizza il legame tra Protezione Civile e sicurezza urbana di Udine.. Udine intitolerà il piazzale di via Popone ai Vigili del Fuoco sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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