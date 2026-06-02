Tricolore da 2000 mq sul Colosseo, i Vigili del Fuoco lo dispiegano per la Festa del 2 giugno

Notizia in breve

I Vigili del Fuoco del reparto SAF hanno dispiegato una bandiera italiana di 2.000 metri quadrati sul Colosseo in occasione della Festa del 2 giugno. La bandiera è stata issata questa mattina, coprendo una vasta parte dell’anfiteatro. L’operazione è avvenuta senza incidenti. La cerimonia ha coinvolto i soccorritori, che hanno utilizzato tecniche di arrampicata e ancoraggi per fissare la bandiera. Nessun altro intervento o evento correlato è stato comunicato.