Tricolore da 2000 mq sul Colosseo i Vigili del Fuoco lo dispiegano per la Festa del 2 giugno
I Vigili del Fuoco del reparto SAF hanno dispiegato una bandiera italiana di 2.000 metri quadrati sul Colosseo in occasione della Festa del 2 giugno. La bandiera è stata issata questa mattina, coprendo una vasta parte dell’anfiteatro. L’operazione è avvenuta senza incidenti. La cerimonia ha coinvolto i soccorritori, che hanno utilizzato tecniche di arrampicata e ancoraggi per fissare la bandiera. Nessun altro intervento o evento correlato è stato comunicato.
Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Un'enorme bandiera italiana di 2.000 metri quadrati è stata issata sul Colosseo dai Vigili del Fuoco del reparto SAF (Speleo Alpino Fluviale) in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. L'operazione, che si ripete da vent'anni, ha richiesto l'utilizzo di 900 connettori e circa 14 chilometri di corde. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tricolore da 2000 mq sul Colosseo, i Vigili del Fuoco lo dispiegano per la Festa del 2 giugno
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