VIDEO Turista rapinato dell’orologio da 130mila euro due arresti

Due giovani di 21 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli Centro con l’accusa di aver rapinato un orologio da 130mila euro a un turista statunitense. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata notificata loro, ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata. L’episodio è stato ripreso in un video, che mostra il momento della rapina.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono accusati di avere rapinato l’orologo da 130mila euro a un turista statunitense due giovani di 21 e 25 anni. I carabinieri di Napoli Centro gli hanno notificato una misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di rapina aggravata. La rapina risale alla sera dello scorso 6 giugno: la vittima è stata sorpresa all’uscita di un ristorante con la moglie e la figlioletta mentre si trovava lungo via Nardones dove un ragazzo, con in testa un casco protettivo con la visiera scura, le ha strappato con la violenza l’orologio di pregio indossato, un Patek Philippe Nautilus del valore di circa 130mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Turista rapinato dell'orologio da 130mila euro, due arresti a Napoli

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