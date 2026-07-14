Due giovani di 21 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli Centro con l’accusa di aver rapinato un orologio del valore di 130.000 euro a un turista statunitense. I video delle telecamere di sorveglianza hanno contribuito a identificare e incastrare gli autori. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata notificata loro.

Avrebbero rapinato un orologo del valore di 130mila euro a un turista statunitense i due giovani di 21 e 25 anni a cui i carabinieri di Napoli Centro hanno notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di rapina aggravata. L'episodio risale alla sera del 6 giugno scorso. La vittima è stata sorpresa all'uscita di un ristorante con la moglie e la figlioletta mentre si trovava lungo via Nardones dove un ragazzo, con in testa un casco protettivo con la visiera scura, ha strappato con la violenza l'orologio di pregio indossato dall'uomo, un Patek Philippe Nautilus del valore di circa 130mila euro. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Turista americano rapinato dell'orologio da 130mila euro a Napoli, i video incastrano gli autori: due arresti

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