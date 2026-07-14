Due giovani di 21 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Napoli Centro con l’accusa di aver rapinato un turista americano, portandogli via un orologio del valore di 130 mila euro. La vittima è stata trascinata per alcuni metri in via Nardones durante il tentativo di rapina. La misura cautelare è stata notificata agli indagati, considerati gravemente indiziati di rapina aggravata.

I carabinieri di Napoli Centro hanno notificato una misura cautelare a due ragazzi di 21 e 25 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata. La vittima fu trascinata per alcuni metri in via Nardones. I due sono gravemente indiziati di rapina aggravata per un episodio avvenuto la sera dello scorso 6 giugno in via Nardones, nel centro di Napoli. La vittima si trovava all’uscita di un ristorante insieme alla moglie e alla figlioletta quando è stata avvicinata da un ragazzo con in testa un casco protettivo con la visiera scura. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe strappato con violenza dal polso del turista un Patek Philippe Nautilus del valore di circa 130mila euro. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Napoli, turista americano rapinato di un orologio da 130mila euro: 2 arresti

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