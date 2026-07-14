vicenza viticoltore di 62 anni muore travolto dal trattore

Un agricoltore di 62 anni è morto martedì mattina intorno alle 7:30, dopo essere stato travolto dal trattore su cui stava lavorando in via Colombara a Barbarano Mossano, nel Basso Vicentino.

Un agricoltore è stato travolto e ucciso dal trattore sul quale stava lavorando. L'incidente si è verificato martedì mattina, intorno alle 7:30, in via Colombara a Barbarano Mossano, comune del Basso Vicentino. A perdere la vita un viticoltore di 62 anni che stava svolgendo dei lavori in un vigneto. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto e schiacciato dal mezzo agricolo, da cui era sceso e che si trovava in una pendenza del terreno. A far scattare l'allarme sono stati i parenti, che non avevano più notizie di lui. I sanitari del Suem 118, arrivati sul posto, hanno constatato la morte dell'uomo. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'accaduto, i carabinieri e i tecnici dello Spisal. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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