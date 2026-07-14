viaggiatori e filosofi

Durante situazioni di forte disagio, anche tra persone sconosciute, si verifica spesso un senso di solidarietà che porta all’uso dell’autoironia come strumento comune. Questa dinamica permette ai coinvolti di affrontare le difficoltà quotidiane, creando un legame spontaneo tra individui che condividono momenti di sofferenza o stress. È un comportamento osservato sia tra viaggiatori sia tra filosofi, che tendono a reagire alle avversità con un tono umoristico rivolto a se stessi.

Chiunque ci sia passato, lo sa. Quando ci si trova a condividere situazioni di estremo disagio alla fine – anche tra perfetti sconosciuti - si crea una sorta di “fratellanza”, che induce le persone a usare l’unico mezzo realmente efficace per affrontare le giornate no: l’autoironia. Probabilmente è quanto successo di recente a Varenna, quando un gruppo di malcapitati passeggeri ha accolto con uno scrosciante applauso (rimbalzato sui social) il treno arrivato in stazione nella perla del Lario, con un ritardo “monstre” di oltre due ore. Un’attesa già di per sé poco gradevole (per usare un eufemismo) ma che, il caldo rovente delle ultime settimane, si è trasformata in una specie di prova di resistenza (e di nervi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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