È iniziata la ventunesima edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio, che si svolge lungo il fiume Oglio. L’evento prevede incontri, conferenze e dibattiti con filosofi, studiosi e intellettuali di livello nazionale e internazionale. La manifestazione si svolge in diverse location lungo il corso del fiume e proseguirà nei prossimi giorni. Sono previsti interventi pubblici e discussioni aperte al pubblico su temi di attualità e riflessione filosofica.

Via alla XXI edizione del Festival Filosofi che anche quest’anno porterà lungo il fiume Oglio filosofi, studiosi e intellettuali di rilievo nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, conferenze e dibattiti. Dal 4 giugno al 28 luglio il Festival proporrà 32 appuntamenti in 24 municipalità tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona: un’agorà itinerante per esplorare insieme la profondità dell’Ascoltare. La peculiare natura del Festival è di fatto il suo spirito nomade e itinerante, che porta la riflessione filosofica in luoghi diversi rinnovando la sua vocazione a farsi maratona del pensiero in movimento. Proprio questa cifra distintiva rappresenta l’elemento che rende il Festival unico nel suo genere, non solo a livello nazionale, ma anche nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Filosofi lungo l’Oglio’. Pensieri a confronto

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