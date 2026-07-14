Viadotto della Magliana chiuso di notte | deviazioni per le linee 31 780 e 771

Da ilfaroonline.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il viadotto della Magliana sarà chiuso di notte per tre notti, a partire dal 14 luglio 2026. Le linee di trasporto pubblico 31, 780 e 771 subiranno deviazioni durante questo periodo. La chiusura è prevista nelle ore notturne e comporterà modifiche ai percorsi delle linee interessate. Non sono stati annunciati altri interventi o estensioni temporali. La chiusura si inserisce in un programma di lavori di manutenzione programmata.

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Roma, 14 luglio 2026 – Tre notti di chiusure interesseranno il Viadotto della Magliana, con modifiche alla viabilità e al servizio di trasporto pubblico. La prima chiusura scatterà martedì 14 luglio alle 22 e resterà in vigore fino alle 6 di mercoledì 15 luglio. Il divieto interesserà il tratto compreso tra via Laurentina e via Isacco Newton. La stessa chiusura sarà ripetuta dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio, sempre tra via Laurentina e via Newton. Nella notte successiva, dalle 22 di giovedì 16 luglio alle 6 di venerdì 17 luglio, il divieto sarà invece attuato nel tratto compreso tra via del Cappellaccio e via Laurentina. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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