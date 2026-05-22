Il Giro d’Italia arriva a Milano | le strade chiuse le deviazioni delle linee Atm e i divieti di domenica 24 maggio

Domenica 24 maggio, Milano sarà teatro della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza prevista da Voghera intorno alle 13. Durante l’evento, alcune strade cittadine verranno chiuse al traffico e saranno attuate deviazioni delle linee di trasporto pubblico locale. Sono stati istituiti divieti di sosta e circolazione in specifiche zone della città per consentire il passaggio della carovana ciclistica e la sicurezza dei partecipanti e dei spettatori. La viabilità subirà modifiche fino al termine della gara.

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