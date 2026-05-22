Il Giro d’Italia arriva a Milano | le strade chiuse le deviazioni delle linee Atm e i divieti di domenica 24 maggio
Domenica 24 maggio, Milano sarà teatro della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza prevista da Voghera intorno alle 13. Durante l’evento, alcune strade cittadine verranno chiuse al traffico e saranno attuate deviazioni delle linee di trasporto pubblico locale. Sono stati istituiti divieti di sosta e circolazione in specifiche zone della città per consentire il passaggio della carovana ciclistica e la sicurezza dei partecipanti e dei spettatori. La viabilità subirà modifiche fino al termine della gara.
Domenica 24 maggio il Giro d’Italia torna a Milano per la 15esima tappa della Corsa Rosa 2026, che partirà da Voghera intorno alle ore 13.40 per arrivare sul traguardo di corso Venezia intorno alle 17, dove si svolgeranno anche le premiazioni. Una giornata speciale per gli appassionati di ciclismo, che però inevitabilmente influirà sul traffico e sulla viabilità cittadina. Tutte le vie interessate dal circuito saranno infatti chiuse dalle ore 11.30 di domenica, fino alla fine della corsa ciclistica prevista alle ore 18, con divieto di transito a tutti i veicoli lungo il percorso e di attraversamento delle intersezioni. A partire dalle ore 18 di sabato 23 maggio, fino al termine della gara, è previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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