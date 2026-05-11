Lavori in Piazza Baldissera a Torino | dal 12 maggio cambiano le deviazioni di 5 linee Gtt e la viabilità
A partire dal 12 maggio, le modifiche alla viabilità coinvolgeranno cinque linee di trasporto pubblico in corso Francia, a Torino. I lavori di riqualificazione di piazza Baldissera proseguono per riorganizzare i binari del tram e migliorare l’area. Le deviazioni temporanee saranno attive fino a nuovo avviso, e le variazioni riguarderanno anche alcune strade limitrofe, influenzando i percorsi di alcune linee di bus e tram.
Continuano i lavori per il progetto di riqualificazione di piazza Baldissera e della configurazione definitiva dei binari del tram. A seguito dell'avanzamento dei lavori per il ripristino della sede tranviaria nella corsia riservata di via Chiesa della Salute, nel tratto compreso tra via Breglio.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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