Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 20 | 25
Alle 20:25, sulla via principale, si è verificato un incidente che ha causato disagi alla circolazione. La viabilità è rallentata e si segnalano code in entrambi i sensi di marcia. La polizia e i soccorsi sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione. La rete stradale locale sta monitorando gli sviluppi, mentre gli automobilisti sono invitati a percorrere percorsi alternativi.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura al incidente sulla via Pontina avvenuto all'altezza di via dei Giardini lunghe code a partire da Aprilia in direzione di Latina ripercussioni sulla via Nettunense code tra Aprilia e via della cogna direzione Anzio sulla Salaria si registrano code all'altezza di Villa Spada in direzione del raccordo anulare a causa dei lavori di ripristino del cavalcavia per l'inversione di marcia al km 10 e 400 18 luglio resta in vigore la chiusura al transito veicolare del cavalcavia In entrambe le direzioni il traffico viene... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 20:25Alle 20:25 del 7 luglio 2026, sulla A24 a Roma si sono formate code a causa di un incidente.
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Nuovo Stadio Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità Il presidente della Regione Lazio si è espresso sul nuovo impianto dei giallorossi: Se ci sono problemi, questi non possono scaricarsi sul Pertini PUBBLICATO DA La R facebook
Concerto #Geolier #StadioOlimpico #Roma #19giugno modifiche alla #viabilità nell'area dello #StadioOlimpico potenziamento linee #bus ? #ForoItalico prolungamento orario #metropolitane A, B, B1, C fino alle ore 01:30 shorturl.at/fYPDF #vi x.com
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Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it