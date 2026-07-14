Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 20 | 25

Notizia in breve

Alle 20:25, sulla via principale, si è verificato un incidente che ha causato disagi alla circolazione. La viabilità è rallentata e si segnalano code in entrambi i sensi di marcia. La polizia e i soccorsi sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione. La rete stradale locale sta monitorando gli sviluppi, mentre gli automobilisti sono invitati a percorrere percorsi alternativi.