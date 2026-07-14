Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 14 luglio 2026, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio segnala traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare in uscita dalla diramazione Roma sud. Si registrano rallentamenti e code in entrambe le direzioni. La situazione interessa in particolare l’uscita dalla tangenziale in direzione centro città. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, ma si consiglia agli automobilisti di procedere con cautela e di verificare gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare carreggiata interna cose per traffico all'uscita diramazione Roma sud e Appia mentre sul tratto Urbano della A24 abbiamo rallentamenti dal raccordo anulare la tangenziale verso il centro sulla Pontina per chi Viaggia verso Roma abbiamo code a tratti tra Pomezia Castel Romano è nella stessa direzione anche sulla via del mare abbiamo coda all'altezza di Acilia piscine sull'Appia Si procede a rilento tra l'aeroporto di Ciampino il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo a Federico Di Lernia telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione e vi lascio con un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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