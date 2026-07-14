Alle 17:25 del 14 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio segnala condizioni di traffico sul raccordo anulare. La redazione di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla situazione della viabilità in tempo reale. Non sono stati riportati incidenti o chiusure, ma si consiglia di mantenere attenzione e consultare i canali ufficiali per eventuali variazioni.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare In che regione esterna Ci sono code a tratti tra Pontina e Appia in carreggiata interna per traffico si rallenta tra Flaminia Salaria proseguendo per un incidente Ci sono code tra Tiburtina e La Rustica sulla Salaria si registrano code all'altezza di Villa Spada in direzione del raccordo anulare a causa dei lavori di ripristino del cavalcavia per l'inversione di marcia al km 10-400 fino al 18 luglio resta in vigore la chiusura al transito veicolare del cavalcavia In entrambe le direzioni il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 17:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 17:25Alle 17:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla viabilità di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 14 luglio 2026, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio segnala traffico intenso sulla carreggiata interna del...

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08 | 40.

Concerto #Geolier #StadioOlimpico #Roma #19giugno modifiche alla #viabilità nell'area dello #StadioOlimpico potenziamento linee #bus ? #ForoItalico prolungamento orario #metropolitane A, B, B1, C fino alle ore 01:30 shorturl.at/fYPDF #vi x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare In che ... romadailynews.it

Mappa - Tasso di accettazione matrimonio omosessuale per regione reddit

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it