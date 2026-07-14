Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 15 | 25

Il 14 luglio 2026 alle 15:25, Astral Infomobilità ha segnalato un ingorgo sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma. La viabilità sulla principale arteria autostradale del Lazio mostra code e rallentamenti. Le autorità monitorano la situazione e forniscono aggiornamenti in tempo reale tramite il servizio regionale. Non sono stati comunicati incidenti o chiusure specifiche al momento.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle principali strade autostrade del raccordo anulare in carreggiata esterna abbiamo bravi coda all'altezza della diramazione Roma Sud mentre in interna si rallenta la diramazione Roma sud e Appia sul tratto Urbano della A24 Oggi tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro è nell'ambito del Porto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tra torba na i lavori di consolidamento del Ponte Tevere di manutenzione straordinaria alla Stazione di Tor di Quinto comportano modifiche al servizio ricordiamo inoltre che per venire incontro alle esigenze degli utenti le due punti sono aperte... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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