Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 14 luglio 2026, il servizio Astral Infomobilità ha segnalato code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare di Roma, con traffico rallentato sulle principali autostrade di collegamento. La situazione interessa le arterie di collegamento più trafficate, senza indicazioni di incidenti o lavori in corso. La circolazione è monitorata e si consiglia di verificare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle principali strade autostrade del raccordo anulare in carreggiata esterna abbiamo bravi coda all'altezza della diramazione Roma Sud mentre in interna si rallenta la diramazione Roma sud e Appia sul tratto Urbano della A24 Oggi tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro è nell'ambito del Porto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tra torba na i lavori di consolidamento del Ponte Tevere di manutenzione straordinaria alla Stazione di Tor di Quinto comportano modifiche al servizio ricordiamo inoltre che per venire incontro alle esigenze degli utenti le due punti sono aperte... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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