Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 14 luglio 2026, il servizio di informazione sulla viabilità ha segnalato congestioni sul raccordo anulare in carreggiata. La segnalazione riguarda le principali strade e autostrade della regione Lazio. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle principali strade e autostrade della Regione Tuttavia raccordo anulare in carreggiata esterna abbiamo bravi coda all'altezza della diramazione Roma Sud mentre in interna si rallenta la diramazione Roma sud e Appia sul tratto Urbano della A24 Oggi tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro è nell'ambito del Porto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo trasformano i lavori di consolidamento del Ponte Tevere di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto comportano modifiche al servizio ricordiamo inoltre che per venire incontro alle esigenze degli utenti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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