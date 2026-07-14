Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 10 | 25

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 10:25 di oggi, sulla A1 Firenze-Roma, tra il bivio A1 e la diramazione Roma, si è verificato un incidente. La viabilità sulla strada presenta rallentamenti e code. La segnalazione è stata diffusa dal servizio di infomobilità di Astral, il quale monitora le condizioni del traffico sulla rete regionale. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sulla presenza di feriti.

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Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio Apriamo segnalando un incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze al momento si transita su una corsia passiamo raccordo anulare Dov'è in carreggiata esterna abbiamo così a tratti tratta l'aria e Cassia bis mettere in terra si incontrano cose tra diramazione Roma sud e abbia sul Urbano della A24 code da Portonaccio e la tangenziale est verso il centro code a tratti sulla Roma Fiumicino tra raccordo viene Cappellaccio verso l'Eur è sulla Colombo code tra via di Acilia via di Mezzocammino è sempre verso l'Eur a Federico Di Lernia mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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