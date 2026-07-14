Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 09 | 10

Alle ore 09:10 del 14 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A1 Firenze-Roma. La segnalazione proviene da Astral infomobilità, che fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle conseguenze o sulla gestione del traffico.

Astral infomobilità ti saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio Apriamo segnalando un incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze al momento si pratica su una sola corsia mentre sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra la Salaria l'Aurelia Anche a causa di un incidente all'altezza della Cassia bis sempre così attratti dalla Roma Fiumicino e la 24 mentre in interna si incontrano code a tratti tra Nomentana e la Roma Fiumicino tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro da Tor Cervara... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 9 luglio 2026, sulla viabilità di Roma, sono stati segnalati veicoli feriti sulla carreggiata del Raccordo Anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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