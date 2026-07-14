Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 14 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda il raccordo anulare e altre strade della zona, con indicazioni sul traffico e eventuali criticità. Non sono state segnalate chiusure o incidenti di rilievo. La rete di informazione si rivolge agli automobilisti per fornire dati in tempo reale e facilitare la circolazione nella regione.

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a piano con il raccordo anulare in carreggiata interna con il traffico intenso tra uscire diramazione Roma sud e Appia mentre in esterna si rallenta tra Cascia e Roma Fiumicino e tra la Casilina e la Tiburtina sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Raccordo Anulare verso centro dettati sulla Roma Fiumicino Gra raccordo del Cappellaccio verso l'euro sulla Pontina per chi Viaggia verso Roma code a tratti da Pomezia Castel Romano cos'è anche sulla Cristoforo Colombo verso l'Eur da via Pindaro a vedere la stessa direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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