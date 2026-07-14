Potrebbe tornare oggi in Consiglio dei ministri il ddl sicurezza con alcune limature. Nella mattinata è in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un’ulteriore stretta anti-maranza con la possibilità di allargare anche alla polizia locale, in determinate circostanze, la possibilità di effettuare il decreto preventivo. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso che ha avuto il via libera finale alla Camera ad aprile. Tra le norme introdotte con quel provvedimento c’era già una stretta anti maranza: chi porta fuori casa, e senza motivo valido, un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da sei mesi a tre anni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Stretta anti-maranza: anche la polizia locale potrà effettuare il fermo preventivo

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RISSE TRA MARANZA, LA POLIZIA STRINGE IL CERCHIO: PERQUISITI QUINDICI GIOVANI | 08/07/2026

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