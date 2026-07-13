Il fermo preventivo anche per i vigili verso la stretta anti-maranza Baby gand e coltelli | le possibili novità
Il governo sta pianificando di modificare il Ddl sicurezza già domani, puntando a rafforzare le misure contro le cosiddette «maranza». Tra le novità previste ci sono il possibile estensione del fermo preventivo anche ai vigili urbani e nuove norme sulla detenzione di baby gand e coltelli. Le modifiche mirano a inasprire le sanzioni e le procedure di intervento per contrastare la diffusione di comportamenti violenti e l’uso di armi bianche.
Il governo si prepara a rimettere mano al Ddl sicurezza già domani, con l’obiettivo di rafforzare le misure contro le cosiddette «maranza». Secondo quanto riporta Francesco Bechis per Il Messaggero, in mattinata è prevista una riunione tecnica a Palazzo Chigi per definire gli ultimi dettagli del testo, che potrebbe poi arrivare in Consiglio dei ministri nel pomeriggio. L’ipotesi allo studio, confermata anche da Ansa, riguarda l’estensione del fermo preventivo, la misura che consente alle forze dell’ordine di trattenere una persona fino a 12 ore senza il via libera di un giudice quando esiste un pericolo concreto per l’ordine pubblico, anche ai Vigili urbani e alla Polizia locale. 🔗 Leggi su Open.online
Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani
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