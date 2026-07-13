Il fermo preventivo anche per i vigili verso la stretta anti-maranza Baby gand e coltelli | le possibili novità

Notizia in breve

Il governo sta pianificando di modificare il Ddl sicurezza già domani, puntando a rafforzare le misure contro le cosiddette «maranza». Tra le novità previste ci sono il possibile estensione del fermo preventivo anche ai vigili urbani e nuove norme sulla detenzione di baby gand e coltelli. Le modifiche mirano a inasprire le sanzioni e le procedure di intervento per contrastare la diffusione di comportamenti violenti e l’uso di armi bianche.